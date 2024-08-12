Беловский район в Курской области находится под контролем ВС РФ

Беловский район находится под контролем российских вооруженных сил, заявил в эфире «Соловьев Live» врио заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов.

По его словам, обстановка в районе спокойная, несмотря на то, что на окраинах и на границе с Суджанским районом присутствуют диверсионные группы.

Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные

Решение о эвакуации жителей Беловского района было принято региональным оперативным штабом Курской области в понедельник утром. Ранее глава района Николай Волобуев охарактеризовал ситуацию в районе как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть территорию.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, наступление было остановлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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