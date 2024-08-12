Беловский район в Курской области находится под контролем ВС РФ

Решение о эвакуации жителей Беловского района было принято региональным оперативным штабом Курской области в понедельник утром. Ранее глава района Николай Волобуев охарактеризовал ситуацию в районе как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть территорию.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, наступление было остановлено, передает «Радиоточка НСН».