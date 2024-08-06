Глава Курчатова назвал данные об обстрелах курской АЭС фейком

Курская АЭС функционирует в обычном режиме, а сообщения об обстрелах станции являются ложными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Курчатова Игорь Корпунков.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. По информации Минобороны, украинская атака осуществлялась силами до 300 военнослужащих, поддержанных 11 танками и более 20 бронемашинами.

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Атака была направлена на позиции российских подразделений, охраняющих государственную границу, в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пограничники и российские силы уничтожили 16 единиц военной техники ВСУ на границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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