Глава Курчатова назвал данные об обстрелах курской АЭС фейком

Курская АЭС функционирует в обычном режиме, а сообщения об обстрелах станции являются ложными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Курчатова Игорь Корпунков.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. По информации Минобороны, украинская атака осуществлялась силами до 300 военнослужащих, поддержанных 11 танками и более 20 бронемашинами.