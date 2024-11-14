Глава крупнейшего оператора Украины Терзиоглу призвал к миру с Россией

Глава нидерландского холдинга VEON Каан Терзиоглу заявил в интервью Bloomberg о необходимости прекращения конфликта с Россией.

По его словам, любая война должна завершиться, так же как каждый взлетевший самолет рано или поздно должен приземлиться.

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Терзиоглу также рассказал об усилиях сотрудников украинской компании «Киевстар» по поддержанию работы сетей связи и подчеркнул, что жителям Украины нужно вернуть надежду и начать восстановление страны.

Бизнесмен отметил, что украинцы показали себя достойно, выдержав серьезные испытания, и заслуживают решения, которое сохранит их достоинство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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