Глава крупнейшего оператора Украины Терзиоглу призвал к миру с Россией

Терзиоглу также рассказал об усилиях сотрудников украинской компании «Киевстар» по поддержанию работы сетей связи и подчеркнул, что жителям Украины нужно вернуть надежду и начать восстановление страны.

Бизнесмен отметил, что украинцы показали себя достойно, выдержав серьезные испытания, и заслуживают решения, которое сохранит их достоинство, передает «Радиоточка НСН».

