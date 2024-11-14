Глава крупнейшего оператора Украины Терзиоглу призвал к миру с Россией
Глава нидерландского холдинга VEON Каан Терзиоглу заявил в интервью Bloomberg о необходимости прекращения конфликта с Россией.
По его словам, любая война должна завершиться, так же как каждый взлетевший самолет рано или поздно должен приземлиться.
Терзиоглу также рассказал об усилиях сотрудников украинской компании «Киевстар» по поддержанию работы сетей связи и подчеркнул, что жителям Украины нужно вернуть надежду и начать восстановление страны.
Бизнесмен отметил, что украинцы показали себя достойно, выдержав серьезные испытания, и заслуживают решения, которое сохранит их достоинство, передает «Радиоточка НСН».
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