Глава ГУР Буданов: саммит НАТО не оправдает ожидания украинцев
Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе не оправдает ожидания украинцев, заявил в интервью британской газете The Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
Он полагает, что Украина не получит ничего, кроме слов поддержки. Буданов сообщил, что видел черновики речей.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отсутствие официального приглашения Киева в блок демотивирует вооруженные силы страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что звучащие от украинских властей заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании Киева вести переговоры с Москвой о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru