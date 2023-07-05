Он полагает, что Украина не получит ничего, кроме слов поддержки. Буданов сообщил, что видел черновики речей.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отсутствие официального приглашения Киева в блок демотивирует вооруженные силы страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что звучащие от украинских властей заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании Киева вести переговоры с Москвой о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

