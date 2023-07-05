Глава ГУР Буданов: саммит НАТО не оправдает ожидания украинцев

Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе не оправдает ожидания украинцев, заявил в интервью британской газете The Times руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

Он полагает, что Украина не получит ничего, кроме слов поддержки. Буданов сообщил, что видел черновики речей.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отсутствие официального приглашения Киева в блок демотивирует вооруженные силы страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что звучащие от украинских властей заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании Киева вести переговоры с Москвой о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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