Глава Евросовета заявил, что ближайшие недели в конфликте на Украине станут решающими

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели станут решающими. В интервью испанской газете Mundo он сообщил, что от этого во многом будет зависеть «наше будущее».

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Мишель призвал оказывать Киеву и дальше всю необходимую помощь. По его мнению, Украина должна «прямо сейчас» получить танки, потому что она в них нуждается.

На прошлой неделе Шарль Мишель признался, что антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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