Глава Евросовета заявил, что ближайшие недели в конфликте на Украине станут решающими

Мишель призвал оказывать Киеву и дальше всю необходимую помощь. По его мнению, Украина должна «прямо сейчас» получить танки, потому что она в них нуждается.

На прошлой неделе Шарль Мишель признался, что антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

