Глава Евросовета заявил, что ближайшие недели в конфликте на Украине станут решающими
Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели станут решающими. В интервью испанской газете Mundo он сообщил, что от этого во многом будет зависеть «наше будущее».
Мишель призвал оказывать Киеву и дальше всю необходимую помощь. По его мнению, Украина должна «прямо сейчас» получить танки, потому что она в них нуждается.
На прошлой неделе Шарль Мишель признался, что антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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