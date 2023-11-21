Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев
21 ноября 202312:55
Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Об этом сообщил сам политик в социальной сети Х.
«Приятно вернуться в Киев», — написал глава Евросовета.
Ранее в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, который планировал провести переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, во вторник Киев посетила президент Молдавии Майя Санду, принявшая участие в посвященных годовщине «майдана» мероприятиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: ВСУ не удалось провести десантную операцию на Херсонском направлении
- Военкомат Марий Эл подтвердил гибель звукорежиссера «Реальных пацанов» в СВО
- Сериал «Суперпозиция» с Табаковым признали лучшим на фестивале в США
- Суд освободил гендиректора «Зимней вишни» от наказания в виде лишения свободы
- РСПП: Проблемой импортозамещения стало плохое качество российских аналогов
- Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью
- Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев
- Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
- Зеленский опасается, что до конца года против него проведут «Майдан-3»
- Суд продлил на полгода арест социологу Кагарлицкому
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru