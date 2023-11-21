Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Об этом сообщил сам политик в социальной сети Х.

Президент Молдавии Санду прибыла на Украину

«Приятно вернуться в Киев», — написал глава Евросовета.

Ранее в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, который планировал провести переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, во вторник Киев посетила президент Молдавии Майя Санду, принявшая участие в посвященных годовщине «майдана» мероприятиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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