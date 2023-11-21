Президент Молдавии Санду прибыла на Украину

Президент Молдавии Майя Санду прибыла на Украину. Об этом сообщили в офисе украинского президента.

СМИ: В Киев прибыл министр обороны Германии

Отмечается, что молдавский политик приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины «майдана» в Киеве.

Ранее в украинскую столицу прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, пишет RT. Днем ранее Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился в способности Киева противостоять России в долгосрочной перспективе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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