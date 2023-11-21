Президент Молдавии Санду прибыла на Украину
21 ноября 202311:48
Президент Молдавии Майя Санду прибыла на Украину. Об этом сообщили в офисе украинского президента.
Отмечается, что молдавский политик приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины «майдана» в Киеве.
Ранее в украинскую столицу прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, пишет RT. Днем ранее Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин.
Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился в способности Киева противостоять России в долгосрочной перспективе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru