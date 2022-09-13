Глава ДНР сообщил о новой попытке ВСУ войти в Лиман

Подразделения украинских войск вновь предприняли попытку проникнуть в Лиман – город в Краматорском районе Донецкой области, входящим в ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, речь идёт о диверсионных группах Вооруженных сил Украины.

Атаки отбиты подразделениями вооруженных сил России и народной милиции ДНР, заявил Пушилин. Он также отметил, что ВСУ ведут интенсивный артиллеристский огонь по данному населённому пункту.

Силы ВСУ уже третий день ведут наступательные действия в окрестностях Лимана. Этот населённый пункт может иметь стратегическое значение. Горд расположен на северном берегу реки Северский Донец, поэтому может стать потенциальным плацдармом для украинских сил с целью дальнейшего продвижения в сторону Кременной и Северодонецкой агломерации.

В свою очередь военный корреспондент Александр Коц заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об угрозе удара ВСУ на Угледарском направлении к западу от Донецка.

