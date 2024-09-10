Гладков опроверг взятие ВСУ села Журавлевки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что село Журавлевка находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт продолжает оставаться российским и под контролем российских властей.