Гладков опроверг взятие ВСУ села Журавлевки в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что село Журавлевка находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, населенный пункт продолжает оставаться российским и под контролем российских властей.
Гладков подчеркнул, что информация о захвате Журавлевки является недостоверной и призвал не верить непроверенным новостям. Он также напомнил, что всех жителей села ранее эвакуировали.
В СМИ и соцсетях ранее появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, включая Журавлевку, передает «Радиоточка НСН».
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