Гладков опроверг взятие ВСУ села Журавлевки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что село Журавлевка находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, населенный пункт продолжает оставаться российским и под контролем российских властей.

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Гладков подчеркнул, что информация о захвате Журавлевки является недостоверной и призвал не верить непроверенным новостям. Он также напомнил, что всех жителей села ранее эвакуировали.

В СМИ и соцсетях ранее появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, включая Журавлевку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУБелгородская область

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