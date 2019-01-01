Герой Украины сравнила Януковича и Порошенко

Депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что Петр Порошенко хуже, чем Виктор Янукович, сообщает РИА «Новости».

«Порошенко умудрился зарабатывать при войне на крови. Он умудрился сделать все, чтобы действительно быть более кровожадным, чем Янукович», - сказала Савченко в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос, кто хуже - Порошенко или Янукович.

Как напоминает НСН, в марте прошлого года Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В полночь 16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых в терроризме внефракционного нардепа, Героя Украины Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

