Герой Украины хочет стать министром

Герой Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке террористических актов в центре Киева, заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить министерство обороны или министерство иностранных дел, передает ТАСС.

При этом Савченко отметила, что с Зеленским она еще не общалась.

Как напоминает НСН, в марте прошлого года Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В полночь 16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых в терроризме внефракционного нардепа, Героя Украины Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

