Герой Украины хочет стать министром
Герой Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке террористических актов в центре Киева, заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить министерство обороны или министерство иностранных дел, передает ТАСС.
При этом Савченко отметила, что с Зеленским она еще не общалась.
Как напоминает НСН, в марте прошлого года Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
В полночь 16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых в терроризме внефракционного нардепа, Героя Украины Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»