Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова
Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области, чтобы усложнить для России нанесение ударов по Харькову. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время традиционной летней пресс-конференции, которая транслировалась на государственном канале Phoenix.
Он отметил, что целью было помешать России использовать границу как защитный щит для массовых атак на город.
В конце мая представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву применять немецкое оружие против российских позиций вблизи Харьковской области.
Он подчеркнул, что Германия, как поставщик оружия, не будет участвовать в конфликте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника Абдуллаева на СВО
- Россия запретила импорт и транзит из США птицеводческой продукции
- Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова
- ФНС заблокировала счета Глюкозы после ее скандального выступления в Красноярске
- ФБР опасается теракта, подобного атаке на «Крокус»
- Минтранс опроверг связь между РЭБ и сбоями в системе «Платон»
- Следственный комитет завершил следственные действия по делу генерала Попова
- Суд обратил в доход государства активы владельца водки Stolichnaya Шефлера
- В России каждый четвертый студент летом подрабатывает курьером
- Шольц назвал окончание СВО условием для отказа от размещения американских ракет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru