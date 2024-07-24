Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова

Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области, чтобы усложнить для России нанесение ударов по Харькову. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время традиционной летней пресс-конференции, которая транслировалась на государственном канале Phoenix.

Он отметил, что целью было помешать России использовать границу как защитный щит для массовых атак на город.