Германия одобрила удары Украины по российской территории для защиты Харькова

Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области, чтобы усложнить для России нанесение ударов по Харькову. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время традиционной летней пресс-конференции, которая транслировалась на государственном канале Phoenix.

Он отметил, что целью было помешать России использовать границу как защитный щит для массовых атак на город.

Шольц назвал окончание СВО условием для отказа от размещения американских ракет

В конце мая представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву применять немецкое оружие против российских позиций вблизи Харьковской области.

Он подчеркнул, что Германия, как поставщик оружия, не будет участвовать в конфликте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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