Шольц назвал окончание СВО условием для отказа от размещения американских ракет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией боевых действий на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время традиционной летней пресс-конференции, которая транслировалась на государственном канале Phoenix.

Шольц подчеркнул, что это должно стать первым шагом России, добавив, что данное условие необходимо для обсуждения возможности отказа от размещения американских ракет в Германии.

В США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии

При этом канцлер не уточнил, какие дополнительные шаги, по его мнению, должна предпринять Россия для возможного пересмотра принятого решения.

В 2026 году США начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, которые будут существенно превосходить существующее в Европе вооружение. В числе планируемых систем — ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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