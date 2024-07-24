Шольц назвал окончание СВО условием для отказа от размещения американских ракет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией боевых действий на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время традиционной летней пресс-конференции, которая транслировалась на государственном канале Phoenix.

Шольц подчеркнул, что это должно стать первым шагом России, добавив, что данное условие необходимо для обсуждения возможности отказа от размещения американских ракет в Германии.