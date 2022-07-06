Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2

Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2, а сейчас солдаты ВСУ проходят обучение по их использованию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Вы знаете, что мы приняли решение, что мы совместно с Великобританией, США поставим системы РСЗО Украине. Здесь уже началось обучение. То же касается БМП Gepard, которые способны защищать войска от нападений с воздуха», - цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе. В частности, пусковые установки системы залпового огня были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка. Помимо этого, авиация России поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.

