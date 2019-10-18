Генштаб ВСУ обвинил Россию в подготовке к военной агрессии

Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Алексей Таран обвинил Москву в подготовке войны с Киевом. Об этом он заявил сетевому изданию «Тиждень». Он утверждал, что Россия готовит широкомасштабную военную агрессию. В ответ, по словам Тарана, Украина готовится к защите по всей границе, передает «Свободная пресса».

Замначальника Генштаба уточнил, что вооруженные силы Украины готовятся к отражению нападения сразу в нескольких местах - в районе Крыма и Бессарабии, а также у границы с Белоруссией.

При этом, по словам Тарана, украинская армия намерена учитывать опыт, полученный во время силовой операции в Донбассе. Он также назвал войну «дорогим учителем».

