Генпрокурор Украины назвал арест Порошенко возможным
Генеральный прокурор Украины придерживается мнения о том, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос, смог бы он предстать перед Верховной радой и попросить об аресте Петра Порошенко.
Глава украинской Генпрокуратуры подчеркнул, что перед законом все равны, и бывший президент исключением не является.
Также сегодня стало известно, что Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. По словам его адвоката, у бывшего президента была на то уважительная причина: «повестка была составлена с нарушениями, это дало повод не явиться на допрос».
Ранее НСН писала, что Петра Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, полученных от продажи «Кузницы на Рыбальском». Экс-президент Украины опосредованно владел этим частным судостроительным предприятием в Киеве до продажи в 2018 году.
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