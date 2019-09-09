Генпрокурор Украины назвал арест Порошенко возможным

Генеральный прокурор Украины придерживается мнения о том, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос, смог бы он предстать перед Верховной радой и попросить об аресте Петра Порошенко.

Глава украинской Генпрокуратуры подчеркнул, что перед законом все равны, и бывший президент исключением не является.

Также сегодня стало известно, что Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. По словам его адвоката, у бывшего президента была на то уважительная причина: «повестка была составлена с нарушениями, это дало повод не явиться на допрос».