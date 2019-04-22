Генпрокуратура Украины заинтересовалась окружением Порошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала для допроса ряд лиц из окружения Петра Порошенко. Об этом сообщает ТСН. В частности, повестки выдали экс-главе Администрации президента Украины Борису Ложкину, заместителю главы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Источник подчёркивает, что каждого из них вызывают в качестве подозреваемого.

Как отмечает «Утро.ру», в данном случае речь идет о деле беглого харьковского олигарха Сергея Курченко. На Украине он подозревается в масштабных хищениях госсредств. По версии следствия, его незаконная деятельность привела к убыткам на более чем 14 млрд гривен.

Отметим, Валерию Гонтареву собираются допросить по делу о хищениях. Что касается Филатова и Ложкина, то с ними проведут беседу на предмет содействия преступникам и легализации незаконных доходов. Им необходимо явиться в Генпрокуратуру 23 и 25 апреля.

Между тем, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин на пресс-конференции НСН заявил, что Владимир Зеленский не сможет отправить в тюрьму Петра Порошенко, как обещал в ходе своей предвыборной кампании.

