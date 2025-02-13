Мэр Киева заявил, что внутриполитическая борьба ведет к поражению Украины

Развернувшаяся на Украине внутриполитическая борьба может стать причиной поражения страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Российско-украинский конфликт завершится через два-три месяца

Он отметил, что когда приходиться бороться не только с внешним врагом, но и с внутренним, то «проигрывает демократия».

«И страна в целом», - написал киевский мэр.

Ранее Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придётся провести референдум для достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
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