Мэр Киева заявил, что внутриполитическая борьба ведет к поражению Украины

Он отметил, что когда приходиться бороться не только с внешним врагом, но и с внутренним, то «проигрывает демократия».

«И страна в целом», - написал киевский мэр.

Ранее Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придётся провести референдум для достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

