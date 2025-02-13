Мэр Киева заявил, что внутриполитическая борьба ведет к поражению Украины
13 февраля 202514:57
Развернувшаяся на Украине внутриполитическая борьба может стать причиной поражения страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что когда приходиться бороться не только с внешним врагом, но и с внутренним, то «проигрывает демократия».
«И страна в целом», - написал киевский мэр.
Ранее Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придётся провести референдум для достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru