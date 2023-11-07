Советник офиса Зеленского опроверг информацию о готовящейся отставке Залужного
Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг информацию о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Ранее депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главкома, однако позже он удалил свой пост, указав, что разные источники опровергли эту новость.
«Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Может, это просто элемент давления и шантажа», — написал парламентарий.
Ранее Залужный в интервью Economist заявил, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего и подчеркнул, что слова Залужного вызвали «панику» среди партнёров Киева на Западе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru