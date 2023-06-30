Генерал США Милли признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Наступление украинской армии идет медленнее, чем ожидалось. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки

«Это происходит медленнее, чем люди предсказывали», - сказал военный в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы.

Генерал сообщил, что ежедневно получает сводки о событиях на Украине. Наступательные действия ВСУ он назвал «очень долгими и сложными».

Украинские войска начали контрнаступление 4 июня. Основные силы Киев сконцентрировал на южном направлении.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в интервью газете Washington Post советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контрнаступление «тяжелым этапом».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:ВСУУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры