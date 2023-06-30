Генерал США Милли признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
Наступление украинской армии идет медленнее, чем ожидалось. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«Это происходит медленнее, чем люди предсказывали», - сказал военный в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы.
Генерал сообщил, что ежедневно получает сводки о событиях на Украине. Наступательные действия ВСУ он назвал «очень долгими и сложными».
Украинские войска начали контрнаступление 4 июня. Основные силы Киев сконцентрировал на южном направлении.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в интервью газете Washington Post советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал контрнаступление «тяжелым этапом».
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