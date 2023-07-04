Экс-разведчик США Риттер назвал преимущество России в борьбе с НАТО

У России есть преимущество, которое позволит ей успешно противостоять НАТО в случае прямого конфликта. Об этом написал бывший разведчик армии США Скотт Риттер в своих социальных сетях.

Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на ряде направлений

По его мнению, успех России на поле боя обеспечит мощь артиллерии. Также он обратил внимание на наличие у армии РФ современных систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Риттер усомнился в высоком военном потенциале Североатлантического альянса. Он полагает, что западные страны не в состоянии выдержать настолько интенсивный конфликт, который Россия ведет на Украине.

Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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