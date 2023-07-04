Экс-разведчик США Риттер назвал преимущество России в борьбе с НАТО
У России есть преимущество, которое позволит ей успешно противостоять НАТО в случае прямого конфликта. Об этом написал бывший разведчик армии США Скотт Риттер в своих социальных сетях.
По его мнению, успех России на поле боя обеспечит мощь артиллерии. Также он обратил внимание на наличие у армии РФ современных систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Риттер усомнился в высоком военном потенциале Североатлантического альянса. Он полагает, что западные страны не в состоянии выдержать настолько интенсивный конфликт, который Россия ведет на Украине.
Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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