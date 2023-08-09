Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
Личный состав армии недоумевает из-за исчезновения Сергея Суровикина, солдаты ждут, когда он возобновит командование войсками. Об этом заявил генерал-полковник Валерий Марченко, его слова приводит Ura.ru.
По его словам, Суровикин пользовался авторитетом среди военнослужащих благодаря его бывшим заслугам и человеческими качествами. Марченко напомнил, что генерал всю жизнь служит в армии, и в его биографии немало событий, которыми он подтверждал верность стране.
В день мятежа в сети появилось видеообращение Сергея Суровикина к бойцам «Вагнера» с призывом остановиться, после чего он больше не появлялся в информационном поле.
Марченков также заявил, что Суровикин не мог отступить от присяги, «и никогда такого не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
- Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека
- Следователи исключили версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
- Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
- Шойгу заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину
- Увеличилось число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru