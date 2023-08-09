Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских

По его словам, Суровикин пользовался авторитетом среди военнослужащих благодаря его бывшим заслугам и человеческими качествами. Марченко напомнил, что генерал всю жизнь служит в армии, и в его биографии немало событий, которыми он подтверждал верность стране.

В день мятежа в сети появилось видеообращение Сергея Суровикина к бойцам «Вагнера» с призывом остановиться, после чего он больше не появлялся в информационном поле.

Марченков также заявил, что Суровикин не мог отступить от присяги, «и никогда такого не было», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

