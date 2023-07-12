«Отдыхает»: Картаполов рассказал о местонахождении Суровикина

«Он отдыхает сейчас. Пока не доступен», - заявил депутат.

Ранее источники Financial Times рассказали, что Суровикин был задержан после неудавшегося мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако дочь генерала Вероника заявила, что его никто не арестовывал.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников указал, что Суровикин не находится в московском СИЗО «Лефортово» и других изоляторах временного содержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

