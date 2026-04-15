Овечкину посоветовали продлить контракт ради рекорда Гретцки

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит продлить контракт с клубом еще на один сезон, чтобы попытаться побить очередной рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил хоккейный агент Алексей Дементьев.

По его мнению, такой шаг был бы оправдан не только со спортивной, но и с исторической и политической точек зрения. Он подчеркнул, что именно Овечкин сейчас ближе всех к тому, чтобы превзойти достижения канадского хоккеиста.

Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»

В ночь на 15 апреля Овечкин провел последний матч сезона, в котором «Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 2:1. Российский форвард отметился результативной передачей.

По итогам регулярного чемпионата команда не вышла в плей-офф. Действующий контракт Овечкина с клубом рассчитан до конца сезона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
