Апрель принес в Москву дожди и похолодание после рекордного тепла

После аномально теплого марта, когда в Москве были обновлены сразу 3 температурных рекорда, апрель принес переменчивую погоду с дождями и похолоданием. Об этом aif.ru рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, во второй половине недели в столице ожидается относительно теплая, но дождливая погода. 16 апреля температура поднимется до +14…+16 °C, однако циклон сохранит осадки до конца недели. С четверга по субботу в городе прогнозируются дожди с суммарным количеством от 3 до 14 мм, что нетипично для апреля, который обычно считается самым сухим месяцем.