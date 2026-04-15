Апрель принес в Москву дожди и похолодание после рекордного тепла

После аномально теплого марта, когда в Москве были обновлены сразу 3 температурных рекорда, апрель принес переменчивую погоду с дождями и похолоданием. Об этом aif.ru рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, во второй половине недели в столице ожидается относительно теплая, но дождливая погода. 16 апреля температура поднимется до +14…+16 °C, однако циклон сохранит осадки до конца недели. С четверга по субботу в городе прогнозируются дожди с суммарным количеством от 3 до 14 мм, что нетипично для апреля, который обычно считается самым сухим месяцем.

Резко вниз: Москвичей призвали готовиться к похолоданию и дождливой неделе

В пятницу и субботу температура сохранится на уровне +10…+15 °C, но погоду ухудшат осадки и порывистый северный ветер до 11 м/с. Самым холодным днем недели, как ожидается, станет 19 апреля: ночью температура опустится до 0 °C, а днем не превысит +8…+10 °C.

Макарова пояснила, что такие «климатические качели» характерны для апреля и не являются аномалией. По ее словам, колебания температуры в пределах 4 °C считаются нормой, а ощущение резких перепадов усиливается из-за пересмотра климатических норм в последние годы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
