Апрель принес в Москву дожди и похолодание после рекордного тепла
После аномально теплого марта, когда в Москве были обновлены сразу 3 температурных рекорда, апрель принес переменчивую погоду с дождями и похолоданием. Об этом aif.ru рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, во второй половине недели в столице ожидается относительно теплая, но дождливая погода. 16 апреля температура поднимется до +14…+16 °C, однако циклон сохранит осадки до конца недели. С четверга по субботу в городе прогнозируются дожди с суммарным количеством от 3 до 14 мм, что нетипично для апреля, который обычно считается самым сухим месяцем.
В пятницу и субботу температура сохранится на уровне +10…+15 °C, но погоду ухудшат осадки и порывистый северный ветер до 11 м/с. Самым холодным днем недели, как ожидается, станет 19 апреля: ночью температура опустится до 0 °C, а днем не превысит +8…+10 °C.
Макарова пояснила, что такие «климатические качели» характерны для апреля и не являются аномалией. По ее словам, колебания температуры в пределах 4 °C считаются нормой, а ощущение резких перепадов усиливается из-за пересмотра климатических норм в последние годы, передает «Радиоточка НСН».
- Приквел «Игры престолов» получил рабочее название
- Кризис в Финляндии связали с разрывом отношений с Россией
- Мерц и Макрон на очереди: Что будет с Европой после поражения Орбана
- Овечкину посоветовали продлить контракт ради рекорда Гретцки
- «Поле для злоупотреблений»: Зачем полиции доступ к данным в телефонах россиян
- Психические расстройства у подростков стали чаще выявлять из-за интернета
- Коллекционерам картин рассказали, как не нарваться на подделку
- Суд избрал меру пресечения по делу о кальяне на куличе
- ИИ-кавер «Седой ночи» в стиле Канье Уэста возглавил Shazam