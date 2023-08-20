Генерал Кривонос: окопы под Харьковом не спасут ВСУ

Укрепления на подступах к Харькову не помогут украинской армии. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

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«Какую стену мы бы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить», - констатировал военный.

Он обратил внимание на высокий уровень коррупции в оборонной сфере. Из-за этого ВСУ лишены ресурсов, достаточных для ведения военных действий, отметил Кривонос.

Власти Харьковской области Украины намерены эвакуировать 68 приграничных сел и городов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУХарьковУкраина

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