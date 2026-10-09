«Генерал Армагеддон»: Зачем Суровикина вернули в зону СВО
Владимир Прохватилов заявил НСН, что успех операций зависит не только от передовых технологий, но и от талантливых генералов.
Генерал Сергей Суровикин может усилить наступательные действия российских сил в зоне СВО, заявил НСН военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph. По данным западных журналистов, именно «генералу Армагеддону», как прозвали на Западе российского военачальника, была поручена операция по уничтожению мостов в Киеве, чтобы разделить Киев пополам. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. Прохватилов уверен, что Суровикин может усилить атаки ВС РФ.
«Я думаю, что этому сообщению можно верить. Честно говоря, еще летом 2022 года я был на закрытом совещании, где было высказано мнение о том, что нужны не только передовые технологии для успешных операций, но и побольше талантливых генералов. Этот как раз тот случай. Но информация о том, что его вернули для корректирования ударов по мостам на Украине, ерунда. Это может и курсант первого курса военной академии делать. Он может усилить атаки, он может улучшить эффективность наших наступательных действий. Безусловно, британцы опасаются не просто так. Нам необходимо изолировать театр военных действий левобережья, для этого нужно атаковать мосты через Днепр. Если выпускать по десятку дронов на каждый мост, уже через полмесяца группировка противника останется без припасов», — отметил он.
Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО с 8 октября 2022 года. 11 января 2023 года его на этом посту сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Получивший прозвище «Армагеддон», Суровикин исчез из публичного поля после 24 июня 2023 года. Тогда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться.
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