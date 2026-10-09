Генерал Сергей Суровикин может усилить наступательные действия российских сил в зоне СВО, заявил НСН военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph. По данным западных журналистов, именно «генералу Армагеддону», как прозвали на Западе российского военачальника, была поручена операция по уничтожению мостов в Киеве, чтобы разделить Киев пополам. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. Прохватилов уверен, что Суровикин может усилить атаки ВС РФ.