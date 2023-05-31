Белый дом: США не хотят превращения конфликта на Украине в войну против Запада

По его словам, в Белом доме опасаются, что из-за атак Киева по территории России конфликт на Украине может превратиться в войну против Запада.

«А война России против Запада, США и НАТО грозит значительно большими страданиями в Европе», - добавил Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не одобряют использование своего оборудования для атак внутри России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

