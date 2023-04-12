Fox News: в секретных документах Пентагона названы реальные потери ВСУ
В опубликованных в интернете секретных документах военного ведомства США содержатся сведения о реальных потерях украинской армии, заявил журналист американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон.
ВСУ за время конфликта потеряли не менее 124 тысяч бойцов. Максимальной цифрой Томлинсон назвал 131 тысячу убитых.
Корреспондент Fox News отметил, что это в пять раз больше, чем обнародовали власти Украины.
ВСУ могут начать контрнаступление только под давлением США, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он усомнился, что Киев собрал для атаки 200-400 тысяч солдат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru