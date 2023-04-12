Fox News: в секретных документах Пентагона названы реальные потери ВСУ

В опубликованных в интернете секретных документах военного ведомства США содержатся сведения о реальных потерях украинской армии, заявил журналист американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

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ВСУ за время конфликта потеряли не менее 124 тысяч бойцов. Максимальной цифрой Томлинсон назвал 131 тысячу убитых.

Корреспондент Fox News отметил, что это в пять раз больше, чем обнародовали власти Украины.

ВСУ могут начать контрнаступление только под давлением США, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он усомнился, что Киев собрал для атаки 200-400 тысяч солдат.

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