Экс-разведчик США Риттер заявил о безумии Зеленского после слов про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский «выжил из ума», заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В Китае посоветовали Зеленскому согласиться на мирные переговоры

Военный прокомментировал намерение Киева атаковать Крым. Зеленский ранее назвал возвращение полуострова «безальтернативным вариантом для мира».

Украинский лидер опасен не только для граждан страны, но и для всего мира, сделал вывод бывший разведчик.

По его мнению, заявления Зеленского говорят о том, что он «выжил из ума» и потерял рассудок. Офицер призвал Запад отказаться от поддержки Киева.

Представитель офиса президента Андрей Сибига сообщил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда ВСУ дойдут до Крыма, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры