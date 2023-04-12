Военный прокомментировал намерение Киева атаковать Крым. Зеленский ранее назвал возвращение полуострова «безальтернативным вариантом для мира».

Украинский лидер опасен не только для граждан страны, но и для всего мира, сделал вывод бывший разведчик.

По его мнению, заявления Зеленского говорят о том, что он «выжил из ума» и потерял рассудок. Офицер призвал Запад отказаться от поддержки Киева.

Представитель офиса президента Андрей Сибига сообщил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда ВСУ дойдут до Крыма, передает «Радиоточка НСН».

