Reuters: Байден может одобрить поставку Киеву ракет ATACMS

Белый дом близок к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Reuters.

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По информации агентства, Вашингтон может передать Киеву ракеты ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью.

Отмечается, что Украина может получить оба типа вооружений. Окончательное решение в администрации президента США еще не приняли, заявил источник агентства.

Пентагон 7 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 миллионов. В новый транш вошло оборудование для усиления систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».





