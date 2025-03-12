Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
Финляндия не планирует направлять военнослужащих на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Выступая в парламенте, он подчеркнул, что Хельсинки готово оказывать поддержку Киеву лишь в тех формах, которые считает приемлемыми, но участие финских военных в конфликте исключено.
По словам главы правительства, подобные меры могли бы привести к риску прямого столкновения с военными соседних государств, что Финляндия считает неприемлемым.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что несколько европейских стран обсуждают возможность отправки военного контингента на Украину для содействия в реализации возможного мирного соглашения с Россией. По данным источников, такие консультации ведутся уже около года, а инициативу в этом вопросе проявляют Великобритания и Франция, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru