Финляндия отказалась отправлять военных на Украину

Финляндия не планирует направлять военнослужащих на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Выступая в парламенте, он подчеркнул, что Хельсинки готово оказывать поддержку Киеву лишь в тех формах, которые считает приемлемыми, но участие финских военных в конфликте исключено.

Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости

По словам главы правительства, подобные меры могли бы привести к риску прямого столкновения с военными соседних государств, что Финляндия считает неприемлемым.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что несколько европейских стран обсуждают возможность отправки военного контингента на Украину для содействия в реализации возможного мирного соглашения с Россией. По данным источников, такие консультации ведутся уже около года, а инициативу в этом вопросе проявляют Великобритания и Франция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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