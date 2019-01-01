Филарет обвинил Порошенко и Епифания в церковном расколе

Лидер одной из неканонических церквей Украины Филарет Денисенко обвинил главу новой Православной церкви Украины митрополита Епифания и президента страны Петра Порошенко в нарушении договорённостей объединительного собора, сообщает РИА Новости.

По его словам, он был согласен на формальное главенство Епифания над церковью, в то время как реальное руководство останется за ним, о чём была договорённость с Порошенко и митрополитом.

«Я доверял и президенту, и Епифанию, а они обманули», — пожаловался Филарет.

Также он заявил, что именно нарушение договорённостей привело к церковному расколу. По его мнению, «церковь разделилась» в том числе и из-за его редкого общения с Епифанием, отмечает RT.

Напомним, в январе 2019 года Украина получила от Константинополя автокефалию и приступила к обновлению своей независимой церкви. Русская православная церковь посчитала эти действия расколом и разорвала отношения с Константинополем, принявшим такое решение.

Добавим, протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН призвал предать анафеме президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея, усилиями которых была создана автокефальная Святейшая церковь Украины (СЦУ).

