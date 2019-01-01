Филарет обещает восстановить Киевский патриархат

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархатат (КП) Филарет (Денисенко) собрал поместный собор для того, чтобы восстановить Киевский патриархат.

По его словам, время для Украинской православной церкви сейчас непростое, так как она разъединена. Началась борьба против КП, против «своих же архиереев, своего духовенства и членов церкви», сообщает RT.

Иерарх снова отметил, что объединительный собор 15 декабря 2018 года, на котором была создана официальная Православная церковь Украины (ПЦУ), был «не украинский, а греческий». Он считает, что представители Константинопольского патриархата выступали против независимости украинской церкви.

Ранее политолог Алексей Макаркин объяснил НСН, почему отказ экс-главы УПЦ КП подписать устав «новой церкви» ничего не изменит в истории украинской автокефалии.



