Facebook «переименовал» Киев
Соцсеть Facebook изменила написание названия Киева в соответствии с правилами английского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — сообщил министр в Facebook.
Таким образом, пользователи смогут использовать новую отметку «Kyiv» вместо прежней «Kiev». Кулеба назвал новые отметки «правильными» и пояснил, что ранее сделанные останутся в старом написании.
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