Facebook «переименовал» Киев

«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — сообщил министр в Facebook.

Таким образом, пользователи смогут использовать новую отметку «Kyiv» вместо прежней «Kiev». Кулеба назвал новые отметки «правильными» и пояснил, что ранее сделанные останутся в старом написании.

