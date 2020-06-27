Facebook «переименовал» Киев

Соцсеть Facebook изменила написание названия Киева в соответствии с правилами английского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Украина и русский язык. От любви до ненависти и обратно

«Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — сообщил министр в Facebook.

Таким образом, пользователи смогут использовать новую отметку «Kyiv» вместо прежней «Kiev». Кулеба назвал новые отметки «правильными» и пояснил, что ранее сделанные останутся в старом написании.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КиевFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры