Express: Харьков погрузился во мрак после ударов по стратегическим объектам

Ситуацию во втором по величине городе Украины журналисты описали как «кромешная тьма». Газета отметила, что стратегические объекты были атакованы десятками ракетами и беспилотниками.

Express приводит слова источника, который заявил, что один из последних ракетных ударов по объектам под Харьковом стал сильнейшим с начала конфликта.

В эфире украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении всех трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По его словам, почасовые ограничения света ввели для 200 тысяч абонентов, передает «Радиоточка НСН».

