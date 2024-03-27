Express: Харьков погрузился во мрак после ударов по стратегическим объектам

Удары по стратегическим объектам Украины погрузили Харьков во мрак, сообщило французское издание Express.

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Ситуацию во втором по величине городе Украины журналисты описали как «кромешная тьма». Газета отметила, что стратегические объекты были атакованы десятками ракетами и беспилотниками.

Express приводит слова источника, который заявил, что один из последних ракетных ударов по объектам под Харьковом стал сильнейшим с начала конфликта.

В эфире украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении всех трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По его словам, почасовые ограничения света ввели для 200 тысяч абонентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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