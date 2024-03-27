Express: Харьков погрузился во мрак после ударов по стратегическим объектам
Удары по стратегическим объектам Украины погрузили Харьков во мрак, сообщило французское издание Express.
Ситуацию во втором по величине городе Украины журналисты описали как «кромешная тьма». Газета отметила, что стратегические объекты были атакованы десятками ракетами и беспилотниками.
Express приводит слова источника, который заявил, что один из последних ракетных ударов по объектам под Харьковом стал сильнейшим с начала конфликта.
В эфире украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении всех трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По его словам, почасовые ограничения света ввели для 200 тысяч абонентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru