Евросоюз передал Украине системы разминирования DOK-ING MV-10

Уточняется, что техника была передана Киеву в рамках последнего визита главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Поставка системы разминирования MV-10 проходит в рамках пакета поддержки Украины в размере 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного в 2023 году. Украинских операторов также обучат навыкам владения системой, отмечает агенство.

Ранее Боррель заявил, что Киев получит полмиллиона боеприпасов к весне. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

