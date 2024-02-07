Евросоюз передал Украине системы разминирования DOK-ING MV-10
Евросоюз предоставил Украине системы разминирования DOK-ING MV-10, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что техника была передана Киеву в рамках последнего визита главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Поставка системы разминирования MV-10 проходит в рамках пакета поддержки Украины в размере 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного в 2023 году. Украинских операторов также обучат навыкам владения системой, отмечает агенство.
Ранее Боррель заявил, что Киев получит полмиллиона боеприпасов к весне. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru