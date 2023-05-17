Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки, сообщает РИА Новости.
«Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются», - сказал Гутерриш.
Он также отметил, что Россия, Украина, Турция и ООН продолжит обсуждать все проблемные вопросы, которые возникают у сторон при выполнении сделки. Также ООН готов содействовать и в дальнейшем продлении зерновой сделки, а также ее расширению.
Ранее глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что продление зерновой сделки носит политический характер. Также он указал, что зерновая сделка невыгодна России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru