Генсек ООН Антониу Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

«Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются», - сказал Гутерриш.

Он также отметил, что Россия, Украина, Турция и ООН продолжит обсуждать все проблемные вопросы, которые возникают у сторон при выполнении сделки. Также ООН готов содействовать и в дальнейшем продлении зерновой сделки, а также ее расширению.

Ранее глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что продление зерновой сделки носит политический характер. Также он указал, что зерновая сделка невыгодна России.

