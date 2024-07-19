Euroclear сообщил о первом переводе в размере €1,55 млрд в фонд ЕС для Украины

В июле бельгийский депозитарий Euroclear проведет первый перевод в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины. Эти средства будут перечислены из доходов, полученных от российских активов, указано на сайте депозитария.

Euroclear сообщил, что к указанной сумме в €1,55 млрд прибавится €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству за прибыль от российских активов в первом полугодии 2024 года.

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В депозитарии уточнили, что в первом полугодии 2024 года доходы от российских активов составили около €3,4 млрд. Перевод средств в Европейский фонд будет осуществлен в соответствии с недавно принятой в ЕС нормой о взносах в этот фонд.

После начала военной операции на Украине Запад заморозил активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд, из которых более двух третей хранятся в бельгийском Euroclear. В прошлом году депозитарий заработал на этих активах €4,4 млрд, а к 2027 году прибыль ожидается в размере €20 млрд. В июне ЕС утвердил использование этой прибыли для поддержки Украины, перевод средств планируется через Германию, Чехию и Данию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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