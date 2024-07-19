Euroclear сообщил о первом переводе в размере €1,55 млрд в фонд ЕС для Украины

В июле бельгийский депозитарий Euroclear проведет первый перевод в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины. Эти средства будут перечислены из доходов, полученных от российских активов, указано на сайте депозитария.

Euroclear сообщил, что к указанной сумме в €1,55 млрд прибавится €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству за прибыль от российских активов в первом полугодии 2024 года.