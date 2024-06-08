СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Киева на 100 млрд евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг откажется от планов по созданию фонда военной помощи Украине на сумму 100 млрд евро из-за отсутствия согласия внутри блока. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные источников.
«Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса», — отмечает агентство.
Инициатива предполагает, что партнеры будут направлять на помощь Киеву не менее 40 млрд евро в год, вклад каждого государства будет зависеть от его ВВП. Министры обороны стран-членов НАТО могут одобрить вопрос создания фонда на следующей неделе.
Между тем Североатлантический альянс потребовал от Германии нарастить численность вооруженных сил, бундесверу необходимо дополнительно 75 тысяч военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru