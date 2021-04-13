На Украине призвали США оставить корабли в Черном море

Вашингтон может отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, при этом для Киева было бы полезнее постоянное присутствие американских кораблей в черноморском регионе. Об этом сообщает украинское издание «Главред».

Как отмечает СМИ, присутствие кораблей США станет сдерживающим фактором для РФ. Однако размещение американских судов может спровоцировать риск начала военных действий: нахождение потенциальных противников в ограниченном пространстве лишь усилит напряженность.

При этом авторы издания уверены, что ни РФ, ни США не намерены воевать в Черном море.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Вашингтон разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы Patriot, заявив, что Украина «держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада», отмечает «Свободная пресса».

