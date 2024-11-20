Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром, который предусматривает расширение военного сотрудничества между двумя странами.
По его словам, меморандум охватывает период с 2024 по 2027 год и включает поддержку Украины в размере 0,25% от ВВП Эстонии.
Эстонская сторона направит средства на материальную помощь украинским военнослужащим, финансирование IT-коалиции, а также на обучение украинских военных.
Ранее правительство Эстонии одобрило решение направить новый пакет помощи, включающий технику и боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».
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