Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума с коллегой из Эстонии Ханно Певкуром, который предусматривает расширение военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, меморандум охватывает период с 2024 по 2027 год и включает поддержку Украины в размере 0,25% от ВВП Эстонии.