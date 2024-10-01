Госсекретарь Франции не исключил отправку войск на Украину

Как напомнил чиновник, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, «что мы не должны ничего исключать». Эта позиция Парижа до сих пор остается в силе.

Кроме того, Хаддад призвал не забывать о возможных учебных миссиях военных Франции на Украине. Госсекретарь указал, что вопрос реализации таких шагов должен обсуждаться с союзниками Парижа по НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит поставки вооружений Киеву и поможет украинской стороне в обеспечении долгосрочной безопасности.

