Госсекретарь Франции не исключил отправку войск на Украину
Франция не исключает отправку своих войск на Украину. Об этом заявил госсекретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад в беседе с Berliner Zeitung.
Как напомнил чиновник, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, «что мы не должны ничего исключать». Эта позиция Парижа до сих пор остается в силе.
Кроме того, Хаддад призвал не забывать о возможных учебных миссиях военных Франции на Украине. Госсекретарь указал, что вопрос реализации таких шагов должен обсуждаться с союзниками Парижа по НАТО.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит поставки вооружений Киеву и поможет украинской стороне в обеспечении долгосрочной безопасности.
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