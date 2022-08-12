Еще два судна с зерном вышли из портов Украины
Еще два судна с грузом зерна вышли сегодня из черноморских портов Украины в рамках стамбульского соглашения по вывозу продовольствия. Проход сухогрузов контролирует Совместный координационный центр.
Как сообщает TRT World, сухогруз Sormovsky должен доставить три тысячи тонны пшеницы в турецкий город Текирдаг. Star Laura загрузился 60 тыс. тонн кукурузы, это судно направляется в Иран.
В общей сложности уже 14 судов с продовольствием вышли из портов Украины. Одно из них - Polarnet - 8 августа прибыло в порт назначения Дериндже в Турции.
Интересная история вышла с судном Razoni, которое первым вышло из украинского порта. Оно направлялось в ливанский порт Триполи, однако вынужденно было на некоторое время остановиться в турецком Мерсине из-за отказа ливанского заказчика от заказа. Сейчас сухогруз следует в Египет.
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