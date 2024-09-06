ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины

Евросоюз предоставит Франции €300 млн, полученных от замороженных российских активов, для поставки вооружения Украине. Об этом сообщило французское министерство обороны.

В опубликованном заявлении указано, что Еврокомиссия достигла соглашения с Генеральной дирекцией по вооружению о том, что эти средства будут направлены на закупку у французских производителей боеприпасов, артиллерийских систем и средств ПВО, которые Украина считает приоритетными.

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В ведомстве отметили, что данное финансирование позволит Франции усилить свои промышленные возможности для дальнейшей поддержки Украины в 2024 году.

После начала военных действий на Украине западные страны заблокировали активы российского Центробанка, которые включают наличные средства и ценные бумаги на общую сумму около €260 млрд. Большая часть этих активов, свыше двух третей, хранится в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Российское Министерство финансов в 2022 году сообщило, что общая стоимость замороженных активов составляет приблизительно $300 млрд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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