ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины

В ведомстве отметили, что данное финансирование позволит Франции усилить свои промышленные возможности для дальнейшей поддержки Украины в 2024 году.

После начала военных действий на Украине западные страны заблокировали активы российского Центробанка, которые включают наличные средства и ценные бумаги на общую сумму около €260 млрд. Большая часть этих активов, свыше двух третей, хранится в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Российское Министерство финансов в 2022 году сообщило, что общая стоимость замороженных активов составляет приблизительно $300 млрд, передает «Радиоточка НСН».

