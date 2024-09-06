ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины
Евросоюз предоставит Франции €300 млн, полученных от замороженных российских активов, для поставки вооружения Украине. Об этом сообщило французское министерство обороны.
В опубликованном заявлении указано, что Еврокомиссия достигла соглашения с Генеральной дирекцией по вооружению о том, что эти средства будут направлены на закупку у французских производителей боеприпасов, артиллерийских систем и средств ПВО, которые Украина считает приоритетными.
В ведомстве отметили, что данное финансирование позволит Франции усилить свои промышленные возможности для дальнейшей поддержки Украины в 2024 году.
После начала военных действий на Украине западные страны заблокировали активы российского Центробанка, которые включают наличные средства и ценные бумаги на общую сумму около €260 млрд. Большая часть этих активов, свыше двух третей, хранится в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Российское Министерство финансов в 2022 году сообщило, что общая стоимость замороженных активов составляет приблизительно $300 млрд, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ
- ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины
- Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%
- Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки фильма «Горбатая гора»
- Генпрокуратура требует изъять имущество директора Минэка по делу о коррупции
- Первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024» пройдет 7 сентября
- Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
- Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах в МГД
- Академик РАН: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru