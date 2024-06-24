Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в ближайшем будущем

Французская армия в ближайшем будущем не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Как сообщает Agence France-Presse, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

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В подкасте Generation Do it Youtself ведущего Матье Стефани он указал, что понимает страх французов, опасающихся, что «конфликт распространится на Францию».

«Хочу вас успокоить. Я не думаю, что война придёт на нашу территорию... Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории», - цитирует агентство французского президента.

Ранее Эммануэль Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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