ЕС срочно выделит Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения

Европейский союз в экстренном порядке выделит Украине один миллиард евро и направит 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила в берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины.

Глава исполнительного органа ЕС подчеркнула, что Украина нуждается в срочной компенсации потерь, понесённых в результате российских ударов по гражданской инфраструктуре страны, главным образом, энергетической. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо не допустить парализацию республики.

Председатель ЕК также сообщила, что ЕС намерен ежемесячно предоставлять Киеву по 1,5 миллиарда евро. Она предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины. По оценке фон дер Ляйен на эти цели необходимо не менее 350 миллиардов евро.

Российские вооруженные силы начали наносить массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины с 10 октября. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», только за два дня не территории станы было поражено около 30% энергетической инфраструктуры.

