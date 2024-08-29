ЕС рассматривает только план Зеленского для урегулирования кризиса на Украине

Значимость дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, однако в Евросоюзе рассматривают исключительно «план Зеленского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

По итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что единственным подходом, достойным внимания, остается предложение украинского президента, направленное на достижение справедливого мира.