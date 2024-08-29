ЕС рассматривает только план Зеленского для урегулирования кризиса на Украине

Значимость дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает, однако в Евросоюзе рассматривают исключительно «план Зеленского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

По итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что единственным подходом, достойным внимания, остается предложение украинского президента, направленное на достижение справедливого мира.

Без России на борту: «Мирный» план Зеленского урезали к саммиту в Швейцарии

В ноябре 2022 года на саммите G20 украинский президент Владимир Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти ключевых пунктов. В числе предложений — возвращение к границам 1991 года, вывод российских войск с украинской территории, установление официального окончания конфликта, восстановление справедливости, предотвращение дальнейшей эскалации и противодействие экологическим преступлениям.

Россия неоднократно критиковала эту инициативу, утверждая, что Киеву следует принять «новые территориальные реалии». Помимо этого, Москва скептически отнеслась к идее мирного саммита в Швейцарии, назвав его «бесперспективным». Зеленский пояснил, что Россию не пригласили на саммит, чтобы предотвратить попытки сорвать его. Позже, по его словам, Москва будет привлечена к переговорному процессу через посредников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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