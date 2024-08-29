ЕС не пришел к соглашению по снятию ограничений на удары Киева вглубь России

Главы МИД ЕС не достигли единого решения по вопросу снятия ограничений на удары Киева европейским оружием по территории России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

По итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе он отметил, что обсуждение привело к выводу, что решение остается за каждой отдельной страной-членом ЕС. Некоторые государства решили не поставлять оружие Украине, и в итоге не была выработана единая европейская позиция.