ЕС не пришел к соглашению по снятию ограничений на удары Киева вглубь России
Главы МИД ЕС не достигли единого решения по вопросу снятия ограничений на удары Киева европейским оружием по территории России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
По итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе он отметил, что обсуждение привело к выводу, что решение остается за каждой отдельной страной-членом ЕС. Некоторые государства решили не поставлять оружие Украине, и в итоге не была выработана единая европейская позиция.
Российские власти осуждают западные военные поставки Украине, особенно дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин подчеркивал, что чем больше западного оружия поступает в Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Кремль выразил готовность к диалогу с Украиной, включая текущего президента Владимира Зеленского, однако помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры невозможны, пока продолжается вторжение ВСУ в Курскую область. По его словам, в текущих условиях вступление в переговорный процесс было бы неуместным, и будущее диалога будет зависеть от развития ситуации на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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