ЕС не планирует эвакуировать своих граждан с Украины

Представительства Европейского союз продолжают функционировать на Украине в обычном режиме, ЕС не намерен пока эвакуировать своих граждан из страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он подчеркнул, что в плане эвакуации каждая страна исходит из своих критериев, объявлять её или нет. При этом ЕС на постоянной основе проводит оценку ситуации на месте.

В конце января Госдепартамент США распорядился покинуть Украину семьям работников американского посольства в Киеве, а также разрешил уехать части персоналу дипмиссии. Вашингтон рекомендовал гражданам США избегать визитов на Украину в связи с «повышенной угрозой военных действий со стороны России».

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ФОТО: ФОТО flickr/graham
ТЕГИ:УкраинаЭвакуацияЕвросоюз
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