ЕС не планирует эвакуировать своих граждан с Украины

Представительства Европейского союз продолжают функционировать на Украине в обычном режиме, ЕС не намерен пока эвакуировать своих граждан из страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он подчеркнул, что в плане эвакуации каждая страна исходит из своих критериев, объявлять её или нет. При этом ЕС на постоянной основе проводит оценку ситуации на месте.

В конце января Госдепартамент США распорядился покинуть Украину семьям работников американского посольства в Киеве, а также разрешил уехать части персоналу дипмиссии. Вашингтон рекомендовал гражданам США избегать визитов на Украину в связи с «повышенной угрозой военных действий со стороны России».

